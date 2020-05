Nel video l’intervista a Dottor Antonio Luciani, Direttore Pronto Soccorso Policlinico

Complessivamente a Modena i ricoverati in Azienda Ospedaliero -Universitaria sono 86, 26 all’Ospedale Civile e 60 al Policlinico. 21 di loro si trovano in terapia intensiva. Dopo il picco registrato a fine marzo sta proseguendo seppur lentamente il calo dei ricoverati per Coronavirus nei due stabilimenti dell’Azienda. L’allentamento della forza del virus sta permettendo poi ai pronto soccorso di prepararsi alla fase 2, l’obiettivo rimane quello di garantire il massimo livello di sicurezza. Cambiamenti continui e frequenti interesseranno ancora per molto tempo tutti i settori ospedalieri, al momento è fondamentale mantenere percorsi differenziati.