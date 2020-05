Questo pomeriggio attorno alle 14.30 si è verificato un grave incidente sulla strada Canaletto, all’altezza di San Matteo della Decima. Per cause in corso di accertamento un furgone di colore bianco e una utilitaria si sono scontrate frontalmente. L’auto viaggiava in direzione Bastiglia, mentre il furgone procedeva verso Modena: l’impatto è stato violento, tant’è che entrambi i mezzi sono finiti fuori strada, con il furgone che si è ribaltato. Dalle prime informazioni l’autista del furgone pare solo contuso, mentre la donna alla guida dell’auto sembra aver riportato ferite gravi ed è stata trasportata con l’Elisoccorso all’Ospedale. Sul posto oltre alla Polizia per i rilievi anche i Vigili del Fuoco, intervenuti per estrarre i conducenti dai rispettivi mezzi.