Nel video l’intervista a Gian Francesco Menani, Sindaco di Sassuolo

Domenica 10 maggio dalle 9 alle 18 a orario continuato e fino a esaurimento scorte i volontari della protezione civile consegneranno gratuitamente ai cittadini di Sassuolo le mascherine che la Regione Emilia-Romagna ha distribuito a ciascun comune. 13 i punti di distribuzione, da Borgo Venezia fino a San Michele passando per Centro Storico, Via Pia e Via XVIII Settembre. Fondamentale sarà anche il ruolo che svolgerà il controllo di vicinato. Da questa mattina poi e fino a sabato 16 maggio compreso sarà possibile parcheggiare le auto nelle strisce blu senza dover pagare il ticket, il quale però andrà regolarmente acquistato nuovamente a partire da lunedì 18 maggio. Il primo cittadino di Sassuolo ha anche voluto elogiare gli abitanti del comune per i comportamenti adottati da quando è iniziata la fase 2 che garantisce a tutti maggiore libertà.