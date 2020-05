Nel video l’intervista a Michele Barcaiuolo, Consigliere Regionale FDI

Richiesta respinta per Giulia Gibertoni del gruppo misto e Michele Barcaiuolo per Fratelli d’Italia, i quali avevano chiesto di istituire due commissioni di inchiesta, legate al tema del contagio nelle residenze per anziani che solo a Modena ha portato a 151 decessi e alla gestione dell’emergenza Coronavirus. Commissioni nella quali fare il punto sulle situazioni più complicate che questa pandemia ha portato.