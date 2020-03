Figurano nella prima metà della classifica, insieme ad altri otto nosocomi della nostra regione. Parliamo del Policlinico di Modena e dell’ospedale civile di Baggiovara che secondo la classificazione di Newsweek del 2020 si piazzano al 22esimo e al 28esimo posto come i migliori in Italia. La rivista americana ogni anno propone una classifica delle strutture sanitarie per ogni singolo Paese, oltre a una lista complessiva delle 100 migliori in tutto il mondo in base al tenore e all’aspettativa di vita, alle dimensioni della popolazione, al numero di ospedali e alla disponibilità dei dati. Nell’ambito italiano, nell’edizione 2020 figurano 88 nosocomi ritenuti il “top” dello Stivale; tra questi, dieci sono emiliano-romagnoli. Oltre al Policlinico di Sant’Orsola di Bologna e al Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, che si collocano rispettivamente al terzo e al decimo posto, tra le strutture valutate a livelli d’eccellenza figurano l’Ospedale di Parma, al 15esimo posto, seguito dai due nosocomi modenesi, al 22esimo e al 28esimo posto. Appaiono poi l’Arcispedale Sant’Anna di Ferrara, il Maggiore di Bologna, il Guglielmo da Saliceto di Piacenza, l’Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì e l’Ospedale degli Infermi di Rimini. La spuntano ai primi due posti l’Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano e il Gemelli di Roma, gli stessi che, insieme al Sant’Orsola di Bologna figurano anche nella classifica delle 100 migliori strutture al mondo.