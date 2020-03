A Modena è operativo il servizio per la spesa e la consegna di farmaci a domicilio da parte della Croce Blu e della Crocce Rossa. Si tratta di un aiuto a favore delle persone anziane e sole, non seguite dai servizi socio-sanitari e che non possono contare sull’aiuto di un familiare, ma che in questa fase di emergenza preferiscono non uscire da casa. Per richiedere il servizio basta telefonare al numero 059 342424 attivo dalle 7 alle 24 fornendo all’operatore del centralino nome, indirizzo di residenza, condizione familiare e sanitaria. Una volta accettato il servizio, i volontari si faranno dare la lista della spesa o l’indicazione dei farmaci. I volontari si recheranno presso il domicilio dell’utente due volte: prima per ritirare i soldi necessari, poi per consegnare i beni richiesti. La Croce Blu opererà nella zona sud di Modena mentre la Croce Rossa in quella nord. Occhio però anche alle possibili truffe: i volontari opereranno solo su richiesta degli stessi utenti, quindi bisogna diffidare di coloro che si offrono spontaneamente per aiutare le persone in difficoltà.