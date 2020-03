Nel video l’intervista a Francesco Campobasso, Segretario Nazionale SAPPE

Il sistema carcerario italiano è fallimentare e la rivolta del Carcere Sant’Anna era evitabile. Parola di Francesco Campobasso, Segretario Nazionale Sappe, il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. Campobasso è tornato a parlare della sommossa al penitenziario modenese a 4 giorni di distanza dal tragico evento, che ha portato all’inagibilità del carcere e soprattutto ad un bilancio di 9 detenuti morti e di un numero considerevole di feriti. Campobasso ha voluto ricordare di come sia stato fatto un appello alle istituzioni per la tutela alla salute degli agenti intervenuti per sedare la rivolta e ciò soprattutto a seguito dello stop arrivato ieri da Roma al trasferimento di altri detenuti, dopo l’accertamento di positività al Covid-19 di un carcerato.