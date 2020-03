Ieri sera la Compagnia dei Carabinieri di Carpi, nell’ambito dei controlli che vengono messi in campo al fine di contenere l’espandersi dei contagi, ha denunciato alla Procura modenese nove persone. Sei di queste, tutte residenti in città, di origine pakistana, sono state sorprese all’interno dell’appartamento di una donna, anch’essa del posto, intente a giocare a carte e dunque assembratesi in spregio ai divieti vigenti. Le altre tre, invece – anch’esse residenti in città – sono state sorprese mentre tentavano di accedere all’interno di un supermercato; bloccate dai militari, dovranno rispondere non solo di tentato furto, ma anche dell’inosservanza del divieto di mobilità.