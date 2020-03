Nel video l’intervista a Angelo Sun,Titolare Bar Tabaccheria Tropical

Con il nuovo decreto in vigore, Modena cambia ulteriormente volto. Se nei giorni scorsi in un centro storico già deserto era comunque possibile vedere qualche bar e commerciante aperto, pur con insegne che invitavano a mantenere il metro di distanza tra i clienti, oggi la città è ancora più vuota. Giù le serrande di tutti gli esercizi commerciali indicati nel nuovo decreto come non essenziali. A chi già nei giorni scorsi aveva detto stop per senso di responsabilità ora si sono aggiunti bar ma anche negozi e attività. C’è chi scrive che riaprirà il 25 marzo, data di scadenza delle nuove misure. Chi invece segnala che riaprirà solo a Coronavirus totalmente debellato. Sta di fatto che il centro è sempre più deserto e gli unici a rimanere aperti sono edicole e tabaccherie, che però registrano pochissimi clienti.