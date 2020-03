Doveva essere un giorno di gioia per Nicoletta Coppola, 39enne di Casalgrande, e invece si è trasformato in una tragedia che al momento non ha spiegazioni. La donna è infatti morta all’Ospedale di Sassuolo qualche ora dopo aver dato alla luce il suo bambino, che era nato senza complicanze e sta bene. Il parto è avvenuto nella notte fra martedì e mercoledì, un parto naturale dopo il quale la donna è stata portata nella stanza del reparto di Ostetricia con il suo piccolo. Qualche ora dopo, però, Nicoletta Coppola si è sentita male e sono scattati i soccorsi, ma nonostante le cure il suo cuore ha cessato di battere. Nelle prossime ore saranno effettuati i riscontri diagnostici per capire le cause della morte e dare risposte a una tragedia che irrompe all’improvviso nel giorno che ogni mamma sogna. Solo in seguito a questi accertamenti, per la famiglia sarà possibile fissare la data del funerale. Immediatamente la notizia si è diffusa a Casalgrande dove la donna abitava col marito, che gestisce un negozio di abbigliamento. Nicoletta invece, che ha già una figlia di 8 anni, lavorava come operatrice sanitaria, da diversi anni, in una struttura ad Arceto per conto della cooperativa La Pineta. Anche la giunta del Comune reggiano guidata dal sindaco Giuseppe Daviddi ha espresso alla famiglia il proprio cordoglio per il grave lutto.