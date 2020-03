L’ultimo bollettino della Regione parla di di 208 unità di casi positivi al coronavirus in Emilia Romagna. Complessivamente sono quindi 1947 i pazienti in tutta l’Emilia-Romagna. 811 si trovano in isolamento a casa. Quelli ricoverati in terapia intensiva sono invece 112, 8 in più rispetto a ieri. Si contano inoltre 43 guarigioni, ma purtroppo sono da segnalare anche 33 nuovi decessi, che in tutto arrivano così a 146. Scendendo in dettaglio nella nostra provincia, a Modena sono 27 i nuovi casi di positività, compresi nella fascia d’età tra il 1932 al 1989, arrivando così a un totale di 190 pazienti. 16 si trovano in isolamento e 11 sono ricoverati ma non nel reparto di terapia intensiva. Più precisamente sono 1 di Bastiglia, 1 di Bomporto, 1 di Campogalliano, 5 Carpi 1 Castelvetro, 1 Cavezzo 2 Fiorano 1 Formigine, 6 Modena 1 Montese, 1 Sassuolo, 4 Vignola e 2 di altre province. Purtroppo si registra anche un nuovo decesso: si tratta di un modenese nato nel 1938 che era ricoverato in terapia intensiva. Per quanto riguarda le altre province, a Piacenza 679, Parma 430, Rimini 312, Reggio Emilia 123, Bologna 122, Ravenna 41, Forlì-Cesena 33, Ferrara 17.

Nel frattempo sono in corso le richieste per la Cassa Integrazione in deroga, dotata di un fondo di 38 milioni di euro per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Gli ammortizzatori sociali sono destinati a tutti i datori di lavoro privati, di ogni settore produttivo, che non abbiano accesso agli ammortizzatori ordinari.