Nel video, l’intervista a Giorgio Amadessi, presidente di Rock No War

L’acqua potabile al centro del nuovo progetto di Rock No War. Un bene prezioso, vitale, ma soprattutto non illimitato, che in numerose zone del mondo è assente, provocando una enorme sofferenza alle popolazioni. L’obiettivo dell’iniziativa dell’associazione, in collaborazione con il Modena Calcio, è quello di dare sostegno a questi territori, tramite la costruzione di pozzi e sistemi idrici in 13 paesi, tra cui la Nigeria e l’Ecuador. L’obiettivo è realizzare almeno 50 pozzi. I gialloblù supporteranno l’iniziativa divenendo un vettore di comunicazione: la squadra indosserà una maglia personalizzata a sostegno del progetto in occasione della gara di sabato 27 gennaio con il Parma, durante il riscaldamento. E il messaggio solidale sarà presente anche sul maxischermo e sui led a bordo campo dello stadio Braglia. Il motto è “ogni donazione è una goccia di vita”; a sostegno del progetto anche aziende del territorio.