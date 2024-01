Nel video l’intervista a Otis Reale, Playmaker Modena Basket

Una partita non facile quella giocata dal Modena Basket nell’ultima uscita casalinga contro Correggio. La vittoria sofferta per 76 a 73 ha dato la possibilità agli emiliani di affrontare con grande entusiasmo la settimana verso il prossimo impegno, di domenica alle 18 in trasferta contro l’LG Castelnovo Monti. Tra i nuovi elementi della rosa, che si stanno inserendo nel gruppo, c’è anche il classe ’98 Otis Reale. Dopo l’esperienza negli Stati Uniti, il giocatore è approdato a Modena in questa stagione e, dopo le prime difficoltà di adattamento, sta trovando sempre più spazio nelle gerarchie di Mister Coppeta. Essendo uno dei più esperti, il ruolo di Reale è soprattutto quello di fare da chioccia per gli elementi più giovani della rosa.