A Sassuolo, da lunedì 29 gennaio 2024 e fino a domenica 11 febbraio 2024, prenderà il via la sperimentazione della nuova viabilità al polo scolastico dell’istituto “Volta – Don Magnani” e del liceo “Formiggini” in via Falcone e Borsellino. In particolare, i veicoli diretti ai due istituti scolastici non potranno accedere a via Falcone e Borsellino, potendo dunque arrivare fino alla rotatoria presente alla fine di via Nievo. Saranno accessibili i tre parcheggi ai quali i veicoli dei genitori saranno indirizzati per scaricare e caricare gli studenti, mentre le fermate degli autobus urbani ed extraurbani verranno tutte spostate davanti all’ingresso dell’istituto Volta.