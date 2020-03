Molti esercenti sono in difficoltà a pagare i fornitori e non sanno come gestire il personale: in alcuni casi è sparito anche l’80% dei clienti. In questo contesto, sostiene Confesercenti Modena, tenere un metro di distanza fra le persone in bar e ristoranti, una misura oggettivamente complicata da attuare, diventa improvvisamente facile in quanto i locali sono deserti. Un quadro desolante, che vede gli esercenti in grosse difficoltà. Se nei ristoranti rispettare la distanza di un metro è più facile, nei bar serve collaborazione da parte di tutti. Soprattutto da parte della clientela, la poca che c’è

Nel video l’intervista a Mauro Rossi, Presidente Confesercenti