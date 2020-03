Nel video l’intervista a Mirella Sala, Medico del Lavoro

L’emergenza coronavirus sta mettendo in difficoltà le aziende italiane e modenesi non solo per gli effetti puramente economici che stanno mettendo in ginocchio quasi ogni settore: anche la gestione della tutela sanitaria all’interno dei luoghi di lavoro rappresenta una sfida inedita per gli imprenditori. Abbiamo chiesto a uno dei più importanti medici del lavoro della provincia cosa deve fare un datore di lavoro per salvaguardare la salute dei propri dipendenti