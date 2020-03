Rinviare le udienze, almeno quelle non urgenti, finché non rientra l’emergenza contagio: è quello che chiede il Consiglio Direttivo della Camera Penale di Modena con un’istanza inoltrata al Presidente del Tribunale. Data la necessità di salvaguardare la salute pubblica e quindi di evitare assembramenti e di mantenere almeno un metro di distanza tra le persone, dopo Milano, anche Modena porta l’attenzione all’interno delle aule del Tribunale, caratterizzate da spazi non consoni per rispondere adeguatamente all’ordinanza. La Camera Penale non chiede una chiusura, ma di contenere, quanto più possibile, i rischi degli operatori connessi all’emergenza coronavirus

Nel video l’intervista all’Avv. Guido Sola, Presidente Camera Penale di Modena