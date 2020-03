Una forte perturbazione atlantica, che porterà pioggia e neve ad alta quota, sta per investire la nostra Regione. L’allerta gialla è stata innescata, fa sapere l’Arpae, per il pomeriggio e la sera di domani con precipitazioni moderate e localmente forti che interesseranno i rilievi appenninici e la pianura occidentale. Nel dettaglio, nel giro di 24 ore sono previsti 20-30 millimetri di pioggia nell’area dei bacini emiliani più occidentali verso Parma e Piacenza, 10-15 millimetri fra Parma, Reggio e Modena e 5-10 nelle aree dei bacini emiliani orientali che vanno da Bologna fino alla Romagna. Nella nostra provincia la pioggia è attesa verso le ore 16 e dovrebbe proseguire anche se con minore intensità fino alla mattinata di venerdì. Sempre secondo Arpae dovrebbero cadere fino a 50-70 millimetri di pioggia in 12 ore. La “quota neve”, invece, oscilla tra i 1.200-1.500 metri dell’area piacentino-parmense e i 2.000 metri sul resto dell’Appennino e quindi anche nella nostra provincia. Sempre domani in serata sono poi previsti vento forte da Sud-Ovest sui rilievi orientali e mare molto mosso, con altezza dell’onda fino a due metri. La criticità idraulica gialla nella pianura emiliana centrale (da Parma a Bologna) va poi riferita alla possibile propagazione della piena del fiume Secchia nelle zone circostanti.