Nel video l’intervista a Alberto Spagnoli, Attaccante Modena F.C.

Era uno dei pochi quasi sempre presenti nello schieramento di Mauro Zironelli ed è rimasto un perno anche degli 11 che ogni domenica Michele Mignani metteva in campo. Alberto Spagnoli si è guadagnato la fiducia dei mister grazie al lavoro sporco compiuto dal n11 gialloblu, che cerca di aiutare la squadra a salire proteggendo palla e fornendo sponde e assist, come dimostrano i 4 passaggi decisivi serviti ai compagni. In un momento di grande forma è arrivato però uno stop forzato che può incidere nel futuro. Tornando al campo, l’attaccante era uscito malconcio dall’ultimo match vinto contro il Sudtirol 1-0 proprio grazie a una sua rete, ma ha rassicurato tutti i tifosi sulle sue condizioni fisiche. Il bomber canarino ha anche parlato di quali sono gli obiettivi collettivi e personali per il finale di stagione. Un finale di stagione che potrebbe vedere il Modena privo per alcune partite dei propri tifosi.