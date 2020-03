Nel video l’intervista a Andrea Giani, Coach Leo Shoes Modena Volley

Situazione più che paradossale quella che la Leo Shoes Modena Volley, ma in generale tutto il mondo dello sport, sta vivendo in queste settimane per l’emergenza Coronaviurs. Dal match di ritorno di coppa Cev rinviato e una partita, quella di domenica da preparare con una concentrazione particolare. Un momento strano anche da gestire per il coach gialloblu Andrea Giani. Poi però c’è anche il campo e bisogna concentrarsi sul prossimo match contro una squadra impegnativa per cui non potranno neanche contare sull’appoggio del pubblico. Mancano solamente 4 partite al termine della regular season, tra cui lo scontro diretto in casa contro Perugia. 4 match che serviranno per puntare anche al secondo posto in classifica, oltre che per arrivare pronti alle finali scudetto, visto che per Giani nonostante l’emergenza il campionato verrà portato a termine.