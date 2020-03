Proseguono i controlli della Polizia Municipale di Modena nell’intento di far rispettare il DPCM emanato nella lotta al Coronavirus. Per evitare il diffondersi del contagio da Covid-19 gli spostamenti sono limitati a comprovate esigenze lavorative o urgenze. Ed è ciò che stavano verificando gli agenti con una pattuglia posta lungo Viale Raimondo Montecuccoli, la via che passa a metà tra lo stadio Braglia e la stazione dei treni. Con guanti e mascherine per evitare qualsiasi rischio di infezione gli agenti fermano auto a campione, procedendo alla verifica dell’autocertificazione volta a dimostrare la necessità del guidatore di muoversi da o verso il proprio domicilio. Nel caso il conducente abbia con sé il modulo già compilato, dopo aver verificato i dati e certificato la reale motivazione, l’operatore di Polizia lo firma e il conducente non potrà ripresentare lo stesso modulo per accertamenti futuri. Nel caso invece l’autista non ne sia in possesso, l’autocertificazione viene compilata sul posto, con i militari che raccolgono i dati procedendo in un secondo momento alla verifica delle motivazioni contattando la sede di lavoro, nel caso il guidatore abbia dichiarato di stare rientrando o di essere diretto al lavoro, con le relative pene previste in ipotesi di falsa dichiarazione.