Nell’ambito delle misure per il contenimento dell’epidemia di COVID19, l’Azienda Ospedaliero – Universitaria ha deciso di modificare le modalità di accettazione e prenotazione con la chiusura degli sportelli polifunzionali sia al Policlinico di Modena, sia all’Ospedale Civile di Baggiovara.

L’Azienda ha modificato i percorsi e implementato le linee telefoniche potenziando il centralino cui richiedere informazioni a carattere generale. Al Policlinico l’accettazione non è più riferita agli sportelli QuiFacile; ma nell’area ambulatoriale A, al piano terra, si potrà procedere all’auto-accettazione usando il totem posto all’ingresso del corridoio. Le urgenze di Cardiologia, Chirurgia Generale e Urologia che passavano dagli sportelli CIP a Baggiovara e da QuiFacile al Policlinico saranno accettate direttamente nei reparti di riferimento.

Riguardo il ritiro dei referti. Al Policlinico, per le aree di Cardiologia (Ecg,Holter) e Affido Ps-Obi ci si potrà recare dalle 10 alle 14 allo sportello QuiFacile Informazioni, vicino alle sbarre di ingresso. Per la Medicina Nucleare saranno disponibili alla segreteria del Servizio ingresso 32 dalle 10 alle 14. I referti della Terapia anticoagulante domiciliari, invece, saranno rilasciati da Modena Medica, in via Trento Trieste 35. Dalle segreterie dei servizi dei due ospedali verranno rilasciati Solo i referti relativi alle urgenze U e B radiologiche e neuro radiologiche.

Rimangono chiusi sino a venerdì 20 marzo compreso anche gli sportelli URP del Policlinico e dell’Ospedale di Baggiovara. Le segnalazioni potranno essere effettuate via mail.