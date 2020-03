Circola su tutti gli smartphone l’ennesimo audio Whatsapp riportante false notizie. In questa registrazione, una donna anonima riporta «informazioni sulla salute» e come viene trattato negli ospedali dove gli operatori sanitari stanno lavorando in prima linea contro il coronavirus. La donna nell’audio sostiene che gli stessi medici l’hanno informata che la vitamina C sia la chiave di volta nella lotta al covid-19, con presunti “effetti evidenti” nel contrastare la malattia nei pazienti. Le segnalazioni sono arrivate da molti utenti ma anche da operatori sanitari dell’ospedale Sacco di Milano. La notizia non risulta essere confermata ed è stata dichiarata falsa. Ovviamente la vitamina C fa sempre bene alla salute, ma la sua efficacia preventiva e terapeutica contro il Coronavirus, sottolineano gli esperti, non presenta alcuna evidenza scientifica.