Può essere scaricato anche dal nostro sito internet (trovate il link qui in fondo) il modulo di autocertificazione del Ministero degli Interni che autorizza gli spostamenti sul suolo nazionale dopo l’uscita del Decreto del Governo di contrasto al Coronavirus. Sono tre le motivazioni che possono consentire gli spostamenti: comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o spostamenti per motivi di salute, a cui si aggiunge la possibilità, una volta usciti, di fare rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Gli spostamenti per stato di necessita riguardano nello specifico il recarsi a fare la spesa, a comprare medicinali o muoversi per assistere un familiare malato che necessita di assistenza. Anche i nonni che devono spostarsi dal proprio domicilio per accudire i nipoti mentre i genitori sono a lavorare potranno farlo. Non sono compresi nello stato di necessità spostamenti per andare a trovare amici o parenti per motivi di piacere. Tutti gli spostamenti devono essere giustificati da un’autodichiarazione, che in caso di controlli dovrà essere consegnata alle forze dell’ordine. La Prefettura di Modena a tal proposito raccomanda di scaricarlo autonomamente, troverete il link anche sul nostro sito, e compilarlo prima di uscire di casa. Per chi violerà le norme sarà prevista una sanzione per inosservanza di un provvedimento di un’autorità, punita con l’arresto fino a tre mesi o un’ammenda fino a 206 euro, oppure nei casi più gravi una sanzione per delitto colposo contro la salute pubblica, con pene da sei mesi a dodici anni.

Ecco il modulo da scaricare

modulo_autodichiarazione_10.3.2020