Nel video le interviste a:

Riccardo Righi, Assessore all’Urbanistica Comune di Carpi

Tamara Calzolari, Assessore ai Servizi Sociali Comune di Carpi

Questa mattina è stato illustrato il progetto di riqualificazione urbana e sociale di Via Unione Sovietica. Un’area della Città dei Pio spesso al centro della cronaca e di disagi. Il progetto messo a punto dal Comune involge sia l’aspetto urbanistico che quello sociale. L’inizio dei lavori è fissato entro il 2021 ed è mirato a rendere più moderno e funzionale l’edificio. Per l’aspetto sociale si cercherà di far convivere un mix di generazioni, formato da coppie giovani, meno giovani e provenienti da altre culture