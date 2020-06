Le decisioni sul futuro dei campionati prese dal Consiglio Federale della Figc, che si è riunito oggi alle 12, saranno al centro stasera della puntata del nostro Sport Qui, in onda dalle ore 21. Ne parleremo con Stefano Bonacini, patron del Carpi che ha da poco ripreso gli allenamenti individuali, e con Roberto Cesati, direttore generale del Modena che ha già cominciato a programmare la prossima stagione con la conferma di mister Mignani e l’addio dal ds Salvatori. Con entrambi si parlerà anche del futuro di canarini e biancorossi. Al termine della trasmissione prosegue la nostra rassegna che ormai vi tiene compagnia da due mesi con la riproposizione delle gare del Modena della scorsa stagione in D e del Carpi cadetto 2017-18. Stasera alle 22 si potrà rivedere il pari 1-1 della squadra di Bollini a Crema grazie alla rete di Sansovini e poi giovedì alle 21 il successo per 2-0 sul Pavia firmato da Baldazzi e Loviso. Mercoledì e venerdì toccherà ai biancorossi alle 22: prima il colpo di Pescara grazie alla stoccata di testa di Sabbione e poi la sconfitta di misura sul campo del Parma, nonostante la rete di Poli dopo la doppietta di Barillà.