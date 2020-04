Serrande abbassate, non per cinque, dieci giorni o un mese. Questa volta il provvedimento è definitivo. Il Comune di Modena ha revocato l’autorizzazione di esercizio per il commercio al negozio di prodotti etnici di via Piave. Il provvedimento è stato disposto a seguito di numerose violazioni amministrative accertate negli scorsi mesi da parte della Polizia locale e della Questura che avevano già portato anche a sospensioni dell’attività. L’esercizio, oltre che dai controlli delle Forze dell’Ordine,era infatti stato frequentemente oggetto di segnalazioni da parte dei residenti della zona che lamentavano episodi di illegalità sia all’interno che all’esterno. In particolare, appena un mese dopo l’apertura a marzo dello scorso anno, gli operatori del nucleo di Polizia commerciale della Polizia locale avevano sequestrato diversi prodotti in vendita privi delle indicazioni obbligatorie. Successivamente, ad agosto, oltre alle violazioni amministrative al Regolamento comunale di igiene alimenti e bevande, era stata attestata la presenza di clienti che arrecavano disturbo. Oggi pomeriggio gli agenti della municipale hanno chiuso definitivamente il locale.