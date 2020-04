DOPO IL LOCKDOWN, COME CAMBIERA’ IL TRASPORTO PUBBLICO

Come cambierà il trasporto pubblico dopo il lockdown ? Come compatibilizzare le regole di distanziamento sociale e di sicurezza rese necessarie per evitare il contagio del virus ? Lo abbiamo chiesto ad Andrea Burzacchini, Amministratore Unico Agenzia per la Mobilità Modena