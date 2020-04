All’interno le interviste a:

Francesca Maletti (Pd)

Daniele Marchetti (Lega Nord)

La crisi dovuta alla pandemia non deve aumentare le diseguaglianze sociali, per questo lo sforzo che dovrà essere profuso sarà doppio. Il tema del sostegno alle famiglie e della tutela dei più deboli è stato al centro del dibattito tenutosi in Commissione Politiche per la salute e sociali della Regione da parte dell’assessore e vice presidente dell’assemblea Elly Schlein, che ha ribadito la necessità di tutelare le persone più fragili, a partire dai bambini e dalle persone con disabilità, punto di partenza fondamentale per poter permettere ai genitori, nella fase 2, di tornare al lavoro. Un tema che ha trovato il sostegno della maggioranza.

L’opposizione ha puntato il dito sulla situazione dei decessi nelle residenze per anziani, chiedendo nel momento di riprogrammazione delle risorse regionali anche un occhio di riguardo per i lavoratori a partita Iva, spesso dimenticati in questi giorni.