Sono in prima linea nella lotta al coronavirus e sono stati identificati da tutti come gli eroi del momento: stiamo parlando di medici, infermieri e operatori sanitari che sottoposti a uno sforzo estremo stanno combattendo per cercare di aiutare tutti i pazienti a guarire da una malattia che sembra non farci vedere una luce in fondo al tunnel. Loro, che si prendono cura di noi ogni volta che ne abbiamo bisogno, ci stanno chiedendo di aiutarli a loro volta in questo momento di estrema difficoltà. E sono proprio loro a indicarci come possiamo aiutarli, con un gesto molto semplice: non uscendo. Gli infermieri di Sassuolo e di Castelvetro hanno condiviso un video in cui si uniscono all’appello già lanciato da star del cinema, cantanti, calciatori e uomini dello spettacolo: restate a casa.