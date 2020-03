Otto persone sono state fermate dalla Polizia di Stato. Intorno alle 9.30 di questa mattina è scoppiata una protesta davanti allo stabilimento dell’Emiliana Serbatoi di Campogalliano. Alcuni iscritti al sindacato Si Cobas hanno manifestato per motivi contrattuali e di sicurezza in relazione al contagio; una decina di loro hanno anche cercato di bloccare i cancelli dell’azienda. Sul posto sono intervenute le Volanti della Polizia di Stato. Gli agenti hanno fermato 8 persone, poi denunciate per violenza privata, manifestazione non autorizzata e per violazione del decreto anticontagio, dato che i Si Cobas si erano radunati creando assembramenti.