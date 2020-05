Arriva il caldo ma per fare il bagno al mare non c’è ancora il via libera. Le regole sono arrivate e il governo le discuterà entro il fine settimana con i gestori. Inizia così a delinearsi più nitidamente la modalità con cui milioni di italiani vivranno le vacanze in spiaggia in questo 2020. Le amministrazioni avranno il loro bel da fare, per valutare l’affollamento delle spiagge sarà probabilmente chiesto ai Comuni di registrare le persone anche usando app che permettano di prenotarsi. L’idea di delle cabine in plexiglass e dei recinti è stata abbandonata. Tra le fine di sdraio e ombrelloni dovrà esserci una distanza di 5 metri, e 4 metri e mezzo tra gli ombrellini della stessa fila. Non si potranno stendere teli da bagno a terra né adagiarsi sulla sabbia. Vietate le attività ludico sportive e le piscine degli stabilimenti dovranno restare chiuse. Per le spiagge libere valgono le stesse regole. Nei punti di accesso saranno messi cartelli con indicazioni sui comportamenti da tenere. Probabilmente con l’utilizzo di nastri sarà mappato e tracciato il perimetro di ogni allestimento di ombrellone, sdraio e sedia. Si individuerà poi il massimo di capienza della spiaggia il cui accesso sarà comunque gestito con prenotazioni.