Nel video l’intervista a Alberto Papotti, Segretario provinciale CNA Modena

Come ripartire dopo il Coronavirus? È quello che si stanno chiedendo molte aziende del territorio, costrette oggi allo smart working o addirittura alla chiusura. Il danno economico è notevole e se non si riaprirà il 4 maggio, o possibilmente anche prima, il nostro Paese ne risentirà notevolmente. A dichiararlo è il segretario provinciale di CNA Modena Alberto Papotti, che spiega come ci sia la possibilità di far partire molte aziende in totale sicurezza. Una riapertura necessaria per ridare slancio all’economia modenese e più in generale a quella italiana. A questo proposito è impensabile non avere una linea generale chiara a livello nazionale sui protocolli da adottare ma ci si basi ancora su semplici interpretazioni che differiscono da regione a regione e da comune a comune.