Nel video le interviste a Tamara Calzolari, Assessore ai Servizi Sociali e a Alberto Bellelli, Sindaco di Carpi

Sono 1868 le domande accolte nel territorio del Comune di Carpi per poter ricevere gli aiuti alimentari previsti per l’emergenza Coronavirus, per un ammontare totale di 440mila euro. E da oggi comincerà la distribuzione dei buoni spesa tramite voucher e di generi alimentari tramite spese consegnate da un centinaio di volontari di varie associazioni. Per coprire le richieste dei nuclei più bisognosi, le cui autocertificazioni saranno poi controllate dalla Guardia di Finanza, il Comune ha aggiunto 60mila euro ai fondi arrivati dal Governo. Il Comune si è sobbarcato i costi dei servizi per i voucher, permettendo di partecipare all’iniziativa anche ai piccoli esercizi alimentari, trovando grande risposta su tutto il territorio.