Nel video l’intervista a Corrado Ruini, Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Sassuolo

È tradizione che a Sassuolo, in occasione delle celebrazioni per l’anniversario della Festa della liberazione, si deponga una corona alla lapide che ricorda i Caduti per la Libertà che si trova presso la Scuola di Borgo Venezia. Vista l’emergenza Coronavirus in atto, quest’anno la ricorrenza non si potrà festeggiare, ma l’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Sassuolo, Corrado Ruini, ha voluto mandare un messaggio a tutti gli alunni della scuola primaria, spiegando loro l’importante significato che questa festa assume nella storia dell’Italia e porgendo un augurio di serenità in questo periodo così difficile anche per i ragazzi.