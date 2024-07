Elena Ugolini scende in campo per le elezioni Regionali. L’annuncio è arrivato dopo mesi in cui il suo nome circolava come possibile candidato del centrodestra. “Ho capito – ha asserito oggi – che ci sono le condizioni per costruire un progetto civico che cambi il modo di pensare al governo della nostra Regione”. La preside del Malpighi di Bologna e già sottosegretaria del Governo Monti non ha fatto riferimenti espliciti a forze politiche: “se il PD volesse aderire – ha aggiunto – sarei felicissima. Bisogna vedere chi ha il coraggio di mettere in discussione alcune modalità di gestione del potere”