Chiuso un tour tutto sold out, Vasco da qualche giorno è tornato nella sua casa di Zocca per godersi un po’ di riposo tra passeggiate nei boschi e la solita capatina al BiBap, il bar dove è cresciuto, per una partita a carte con gli amici, concedendosi anche a qualche autografo e foto.

A mostrare il caldo abbraccio dei suoi fans, rigorosamente e come tradizione fuori casa sua ad aspettarlo, è proprio Vasco, che nelle sue storie su instagram sta raccontando queste sue giornate, tra sorrisi ma anche lacrime di gioia di chi riesce ad avere il suo autografo, fino alla sua camminata nella natura, dove potrebbe trovare altre ispirazioni per nuovi successi.

E dal mezzogiorno di oggi è scattata anche la prevendita dei biglietti per il Vasco Live 2025, disponibili in anteprima online per il Blasco Fan Club fino alle 11 di venerdì 12 luglio per poi aprirsi a tutti.

Il nuovo tour vedrà Vasco in concerto l’11 e 12 giugno 2025 a Bologna allo Stadio Dall’Ara, partirà il 31 maggio e 01 giugno dallo Stadio Olimpico di Torino per poi toccare il 5 e 6 giugno Firenze alla Visarno Arena, il 16 e 17 giugno Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona, il 21 e 22 giugno Messina allo Stadio San Filippo e il 27 e 28 giugno Roma allo Stadio Olimpico