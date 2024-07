Marco Bernardi, direttore sportivo Ac Carpi

Da un mese Marco Bernardi è in plancia di comando al Carpi. Il nuovo direttore sportivo, che ha preso il posto di Riccardo Motta, arriva da 4 stagioni al Fiorenzuola, dopo la maturazione al settore giovanile della Reggiana e alla Correggese. Toccherà a lui consegnare entro lunedì, giorno del raduno, a mister Serpini un buon 70% della rosa con cui affrontare la C. La prima stagione dal ritorno fra i professionisti avrà un solo obiettivo, quello di conservare la categoria per alzare l’asticella in futuro e per fare questo Bernardi sa che servono giocatori affamati. Dopo l’arrivo di Stanzani è stato ufficializzato anche Amayah dal Corticella in mediana, mentre le ultime riconferme sono quelle di Mandelli, Verza e Cortesi. In attesa di capire quale sarà il futuro di bomber Saporetti.