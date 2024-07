Nel video l’intervista a Federica Venturelli, Assessore alle Politiche Educative

Chi ha potuto, si è ‘assicurato’ un posto privato. Qualcun altro si è affidato a baby-sitter. Molti altri, 1.126 per la precisione, hanno atteso fino a oggi, invece, la pubblicazione delle graduatorie degli ammessi ai nidi d’infanzia per l’anno educativo 2024/25, nella speranza di rientrare nei posti messi a disposizione dal Comune. Dopo alcuni ritardi, le graduatorie sono online. Su 816 posti disponibili, 761 famiglie hanno ottenuto il posto nelle scuole richieste, mentre ad altre 55 saranno proposti a breve altrettanti posti vacanti. Più di 300 nuclei familiari, quindi, sono rimasti scoperti. Inevitabilmente, anche quest’anno molti genitori sono rimasti insoddisfatti, tra posti sfumati e ritardi con le graduatorie, tanto che nei giorni scorsi, hanno voluto manifestare le loro preoccupazioni in una lettera al Comune. A fronte anche dell’aumento delle richieste, 57 in più rispetto allo scorso anno, l’assessore alle Politiche Educative, Federica Venturelli, ci tiene a rassicurare le famiglie: la percentuale di chi, alla fine, troverà una sistemazione per il figlio diventerà precisa solo dopo l’estate. Nel frattempo, confermato l’impegno per continuare a potenziare l’offerta, innanzitutto ampliandola.