Aggressione in pieno centro storico. Giovedì sera è stata ferita in Piazza Roma una 23enne al culmine di una violenta scoppiata davanti all’Accademia Militare. La giovane ha perso sangue, lasciando tracce a terra, ma fortunatamente non avrebbe riportato lesioni gravi, solo una ferita al braccio. Al momento pare non sia stata sporta alcuna denuncia. Occorrerà ora ricostruire i fatti, compito dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Modena, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti