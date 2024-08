Un fine settimana leggermente meno afoso della settimana appena trascorsa.

Queste sono le previsioni del tempo in Emilia-Romagna per il 3 e 4 agosto: il lieve calo delle temperature, oltre al sabato pomeriggio, interesserà anche la giornata di domenica, in particolare sul litorale romagnolo (ma anche nelle zone di pianura, Modena compresa), con temperature sui 29-31°. Il cielo sarà, comunque, sereno e poco nuvoloso, ma con clima ventilato.

Dopo le piogge e i temporali locali sparsi di venerdì e un week end lievemente “più respirabile”, dalla prossima settimana, si torna all’antico, con un rinforzo dell’alta pressione: sole pieno, nessuna nuvola, temperatura massima sui 35-36°, temperatura minima non inferiore ai 24°.

Un nuovo lieve rallentamento dell’ondata di calore ci sarà nella giornata di venerdì 9 agosto, con temperature massime non oltre i 32°.

Secondo le previsioni meteo a lunga distanza, la colonnina di mercurio non calerà sotto i 30° neppure nella settimana di Ferragosto e almeno fino al 16 agosto, con precipitazioni scarsissime.