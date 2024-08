Nel video, l’intervista all’avvocato Luca Andrea Brezigar

Chiesa di Sant’Agnese gremita per dare l’ultimo saluto a Gugliemo Borelli, l’avvocato che si è spento a 59 anni nella notte tra mercoledì e giovedì, a causa di un malore improvviso. Una perdita che ha gettato nel dolore e nell’incredulità la sua famiglia, i suoi colleghi e le tante persone che lo hanno conosciuto. Borelli era una persona molto nota in città, sia per la sua professione di avvocato che per la sua passione per lo sport, soprattutto per il Modena, che lo aveva portato a pubblicare numerosi articoli e ad apparire in programmi radio e tv. Oggi in tanti hanno voluto essere presenti al funerale, stringendosi alla moglie Paola, alla madre Alda, alla sorella Anna Maria e ai figli Caterina e Umberto.

Tra le tante persone presenti, rappresentanti del mondo dello sport e dell’avvocatura. Cordoglio è arrivato dall’Associazione Stampa, da parte del Tribunale di Modena e di tutti i colleghi, che hanno dichiarato di aver perso una persona importante, in grado di avvicinare invece che di dividere. L’idea è quella di dedicare alla sua memoria l’Organismo di Mediazione Forense