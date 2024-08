Impennata di casi di Covid in queste settimane d’estate, a Modena.

Al 1° agosto si segnalavano una quindicina di nuovi casi al giorno, con un’età media delle persone risultate positive al tampone di 67 anni, ma nella registrazione dei sono coinvolte un po’ tutte le fasce d’età. Le persone ricoverate negli ospedali modenesi sono 46, nessuno di loro è ricoverato in terapia intensiva.

Una piccola ondata estiva, che porta con sé sintomi ormai ben conosciuti: stati febbrile e sintomi respiratori. Al momento la situazione a Modena è sotto controllo, ma con il consiglio da parte degli esperti di effettuare un tampone in caso di dubbio di aver eventualmente contratto il Covid. A farlo dovrebbe essere soprattutto i viaggiatori al rientro in Italia da paesi extra-europei. Per il resto, le precauzioni da prendere e i consigli medici sono quelli di sempre: in particolare, se risultati positivi al Covid, fino al momento di un tampone negativo è consigliabile evitare il contatto con altre persone, in modo da non diffondere ulteriormente il virus, ponendo la massima attenzione alla propria igiene, soprattutto per le mani.