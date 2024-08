Nel video l’intervista a Massimo Mezzetti, Sindaco di Modena

Modena andrà verso una serie di trasformazioni radicali. Lo ribadisce il sindaco Massimo Mezzetti in un messaggio diffuso sui social prima di partire per un periodo di ferie. Il “planning” di lavoro per il suo ritorno è tuttavia già stabilito e uno dei primissimi impegni riguarda la raccolta differenziata. Molto criticata e fonte di difficoltà oggettive da parte dei cittadini, soprattutto in alcuni quartieri, la modalità introdotta nel corso dell’ultimo anno verrà cambiata, eliminando i sacchi a terra per migliorare il decoro urbano. A settembre si riunirà il tavolo tra il comune e i tecnici Hera e insieme ai cittadini verrà stabilito il metodo migliore, zona per zona, per commisurare i bisogni di pulizia e decoro con quelli della differenziata

Se già questo è un grande cambiamento rispetto all’amministrazione precedente, un’altra inversione di marcia riguarda la manutenzione urbana. Una maggiore cura della città in ogni suo aspetto, dall’attenzione al verde, passando per interventi di ripristino di marciapiedi, strade e ciclabili. La situazione di bilancio non consentiva un intervento mirato, ha dichiarato Mezzetti, ma la Giunta è riuscita a creare le condizioni affinché a settembre 4 milioni di euro possano essere dedicati alla manutenzione delle strade, del verde e alla messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e polisportive. Un primo intervento che, promette il sindaco, diventerà più consistente nel corso del prossimo anno. Altro impegno preso è quello della sicurezza in termini di ordine pubblico, partito dall’individuazione e dalla richiesta di maggiori controlli in sei aree fragili della città. Dopo Ferragosto l’ex prefetto Alessandra Camporota assumerà l’incarico di assessora alla sicurezza e ai servizi sociali e con lei proseguirà il lavoro di collaborazione con le altre forze dell’ordine