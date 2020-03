L’ashtag #iorestoacasa continuerà ad essere lanciato anche dopo il 3 aprile. Così come le scuole, tutte le misure di contenimento del contagio verranno prorogate: si allunga il cosiddetto “lock down”, con il divieto di uscire dalla propria abitazione se non strettamente necessario e la chiusura per tutte le attività commerciali non essenziali. L’annuncio del presidente del Consiglio Giuseppe Conte passa di nuovo per i quotidiani nazionali. “Abbiamo evitato il collasso del sistema, le misure restrittive stanno funzionando – ha dichiarato – ed è ovvio che quando raggiungeremo un picco e il contagio comincerà a decrescere, non potremo tornare subito alla vita di prima”. Al momento, non sono previste nuove misure più stringenti o pene più severe per chi viola il decreto, ma Conte ha sottolineato che “se non saranno rispettati i divieti dovremo agire”. Così come per il ritorno sui banchi, non è chiaro quando le misure tuttora in atto cesseranno. Le scelte, fanno sapere da Palazzo Chigi, saranno prese tenendo conto del parere degli scienziati. Nel frattempo, il capo del governo rivela che è in arrivo un nuovo decreto economico al fine di sbloccare investimenti pubblici per alcune decine di miliardi di euro. “Di sicuro sarà il più grande provvedimento degli ultimi decenni in termini di semplificazione delle procedure e degli investimenti, una cosa di cui l’Italia ha un bisogno quasi disperato, oggi più che mai per immaginare almeno una ripresa robusta dopo la crisi da coronavirus” ha dichiarato Conte. Il nuovo decreto, stando alle dichiarazioni arriverà ad aprile, tra circa due settimane. Il presidente conferma inoltre che sta prendendo corpo la possibilità di modificare la legislazione attuale in termine di golden power, il potere che ha lo Stato di bloccare alcuni investimenti esteri se vanno ad attaccare asset industriali o aziendali del Paese considerati strategici. L’ipotesi è quella di considerare strategiche tutte le aziende quotate alla Borsa di Milano, comprese le banche e gli istituti finanziari.