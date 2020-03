Ieri intorno alle 15.30 un uomo di 35 anni è sceso di casa minacciando con un fucile giocattolo due elettricisti che stavano riparando il citofono della sua abitazione in via Terranova, zona Morane. I due, spaventati hanno chiamato la polizia, e l’uomo si è giustificato affermando di aver sentito gli elettricisti parlare in albanese e visto che lui aveva di recente litigato con persone albanesi ha pensato bene di scendere in strada armato. L’uomo è stato denunciato per minacce aggravate.