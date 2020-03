La carenza di farmaci negli ospedali è soltanto l’ultimo degli effetti da epidemia da Coronavirus. L’allarme è stato lanciato direttamente dall’Aifa, l’Agenzia Italiana del Farmaco, che in una nota sul proprio sito ufficiale ha spiegato come “l’improvviso incremento della domanda per i farmaci utilizzati nelle terapie ospedaliere dei pazienti ricoverati a causa dell’epidemia ha generato carenze, per le quali si stanno definendo soluzioni eccezionali ed emergenziali”. Per carenza di farmaci si intendono medicinali che non sono reperibili sul territorio nazionale e per cui il titolare dell’AIC, l’Autorizzazione all’Immissione in Commercio, non può garantire una fornitura continua e appropriata rispetto al bisogno terapeutico dei pazienti. “L’Aifa”, continua il comunicato, “segue il problema raccordandosi con le Regioni e le Province autonome, dando priorità ai casi urgenti di irreperibilità. I messaggi inerenti alle carenze possono essere inviati alla mail di riferimento farmacicarenti@aifa.gov.it”.