Primi importanti risultati scientifici nello studio del Coronavirus arrivano dai ricercatori e i clinici di Unimore e dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena che hanno fatto luce sulle modificazioni del sistema immunitario indotte dal SARS-CoV-2. Su un articolo pubblicato oggi sulla prestigiosa rivista internazionale “Cytometry”, per la prima volta viene descritta nei dettagli la diversa distribuzione dei principali tipi di linfociti presenti nel sangue dei pazienti ricoverati per una polmonite da Covid-19 al Policlinico di Modena.

I dati scientifici, tutti prodotti nella nostra città, sono stati ottenuti dal gruppo del prof. Andrea Cossarizza di Unimore, docente di Patologia Generale, e della ricercatrice Sara De Biasi.

Questo studio potrebbe avere implicazioni sia teoriche, per comprendere meglio come il sistema immunitario venga modificato dal virus, sia pratiche. Infatti, qualora confermate dagli ulteriori studi in corso, potrebbero essere utili per i pazienti che stanno seguendo le nuovissime terapie con farmaci biologici, che il Policlinico di Modena è stato uno dei primi centri ad iniziare il 12 febbraio scorso.