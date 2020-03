Come è ormai tristemente noto i problemi più gravi il CVID-19 li sta portando nel nostro sistema sanitario. La paura, vista la situazione tragica che sta vivendo la vicina Lombardia, è che possano mancare negli ospedali i posti letto disponibili per le persone contagiate dal coronavirus. Insieme all’Unità di crisi regionale il commissario Sergio Venturi sta monitorando costantemente i posti disponibili in tutti gli ospedali della Regione. Nello scenario peggiore, al momento ancora remoto, l’Emilia-Romagna è pronta anche a requisire le stanze degli alberghi per ospitare i pazienti positivi al COVID-19. Prima di arrivare a questo, però, l’assessorato alla sanità e la Protezione civile stanno mappando una serie di luoghi che potrebbero essere adatti ad ospitare i pazienti come ex ospedali oppure ospedali di comunità, che in breve tempo possono essere trasformati in strutture per i pazienti positivi al coronavirus. Venturi ha dichiarato nella conferenza stampa di ieri che andare a recuperare i posti letto per i malati presso le strutture alberghiere rappresenta la misura più estrema.