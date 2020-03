Nel video l’intervista telefonica a Simona Salati, Research Coordinator IGEA S.p.A.

Tra le aziende che parteciperanno al progetto europeo “Opencorona” per lo sviluppo di un vaccino utilizzabile contro il Covid-19 c’è anche IGEA, l’azienda di Carpi leader nello sviluppo di tecnologie biofisiche da impiegare nel settore medico. IGEA realizzerà il progetto da poco approvato dalla Commissione Europea e finanziato con 3 milioni di euro, insieme ad altre aziende tedesche e svedesi. In particolare, il progetto prevede di realizzare una vaccinazione che verrà somministrata tramite elettroporazione, una tecnica per aprire dei pori della membrana cellulare per introdurre nelle cellule DNA o altre sostanze chimiche. Nel progetto “Opencorona”, IGEA sarà responsabile proprio di questa tecnologia. Un lavoro complesso e importante che, spiegano dall’azienda di Carpi, deve seguire tempi precisi. Un aspetto importante di questa ricerca, è però la velocità con cui ogni nuova scoperta verrà messa a disposizione di tutto il mondo scientifico.